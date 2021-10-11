كتل صخرية بحجم منزل تتدفق من بركان لا بالما

توثق لقطات جوية جديدة صخور ضخمة تتدفق عبر نهر جديد من الحمم البركانية الناجمة عن بركان "كومبر فييجا" بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ثورانه.

وتُظهر الصور تدفق الحمم البركانية من البركان في جزيرة لا بالما وهي تحمل ما يُعتقد أنه كتل بحجم المنزل من الحمم الصلبة.

المصدر: AP