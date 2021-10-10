العراق.. الألعاب النارية تنير سماء بغداد احتفالا بانتهاء التصويت – فيديو

أنارت الألعاب النارية سماء العاصمة العراقية بغداد احتفالا بانتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية للبلاد.

وأطلقت العشرات من الألعاب النارية في سماء العاصمة فيما شهدت شوارع بغداد عودة لحركة المرور عقب الإعلان عن إغلاق المراكز الانتخابية والبدء بعملية عد وفرز الأصوات.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أغلاق جميع مراكز الاقتراع في عموم البلاد مساء الأحد، لتنتهي بذلك أول انتخابات مبكرة في تاريخ العراق بعد عام 2003.

إطلاق الألعاب النارية في سماء #بغداد احتفالاً بنجاح الانتخابات pic.twitter.com/ll1jpHwBFA — حليم سلمان (@halim66salman) October 10, 2021

المصدر: RT