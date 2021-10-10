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العراق.. الألعاب النارية تنير سماء بغداد احتفالا بانتهاء التصويت – فيديو

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العراق.. الألعاب النارية تنير سماء بغداد احتفالا بانتهاء التصويت – فيديو
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الألعاب النارية تنير سماء بغداد
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أنارت الألعاب النارية سماء العاصمة العراقية بغداد احتفالا بانتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية للبلاد.

وأطلقت العشرات من الألعاب النارية في سماء العاصمة فيما شهدت شوارع بغداد عودة لحركة المرور عقب الإعلان عن إغلاق المراكز الانتخابية والبدء بعملية عد وفرز الأصوات.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أغلاق جميع مراكز الاقتراع في عموم البلاد مساء الأحد، لتنتهي بذلك أول انتخابات مبكرة في تاريخ العراق بعد عام 2003.

المصدر: RT

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