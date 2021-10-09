بالفيديو.. تدريب قتالي بالذخيرة الحية في القرم
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شهد ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم هذا الأسبوع تدريبا قتاليا تكتيكيا بالذخيرة الحية لقوات الإنزال الجوي الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
شهد ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم هذا الأسبوع تدريبا قتاليا تكتيكيا بالذخيرة الحية لقوات الإنزال الجوي الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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