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بالفيديو.. تدريب قتالي بالذخيرة الحية في القرم

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شهد ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم هذا الأسبوع تدريبا قتاليا تكتيكيا بالذخيرة الحية لقوات الإنزال الجوي الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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