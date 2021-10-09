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بيلاروس تنشر فيديو لنقل المهاجرين من أراضي بولندا وتكذب تصريحات مسؤوليها

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نشر حرس الحدود البيلاروسي فيديو جديدا من حدود البلاد مع بولندا يوثق نقل المهاجرين من بولندا إلى الحدود مع بيلاروس وطردهم، مؤكدا كذب الجانب البولندي حول ما يجري هناك.

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وأضاف الحرس البيلاروسي أن وصول أفراده أفشل محاولة بولندية لطرد مجموعة من المهاجرين سرا وأجبرت الجانب البولندي على سحب جميع اللاجئين من خط الحدود. وذكر الحرس البيلاروسي أن بولندا تمنع عمل الصحفيين في المناطق الحدودية.

المصدر: GPK.GOV.BY

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