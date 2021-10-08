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مشاهد من داخل المسجد المستهدف بهجوم في قندوز الأفغانية

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نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو داخل مسجد تعرض لهجوم انتحاري، اليوم الجمعة، في مدينة قندوز الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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حقائق وأرقام.. ماذا وراء الهجوم الانتحاري على مسجد في قندوز الأفغانية؟
حقائق وأرقام.. ماذا وراء الهجوم الانتحاري على مسجد في قندوز الأفغانية؟

المصدر: رابتلي

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