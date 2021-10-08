مشاهد من داخل المسجد المستهدف بهجوم في قندوز الأفغانية

نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو داخل مسجد تعرض لهجوم انتحاري، اليوم الجمعة، في مدينة قندوز الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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المصدر: رابتلي