تاريخ النشر:07.10.2021 | 14:39 GMT | فيديوهات
بث التلفزيون الإيراني اليوم الخميس 7 أكتوبر فيديو يقال إنه يظهر اعتراض زوارق إيرانية لسفينة حربية أمريكية في مياه الخليج.
المصدر: أ.ب.
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