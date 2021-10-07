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فيديو يقال إنه يظهر اعتراض زوارق إيرانية لسفينة حربية أمريكية

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بث التلفزيون الإيراني اليوم الخميس 7 أكتوبر فيديو يقال إنه يظهر اعتراض زوارق إيرانية لسفينة حربية أمريكية في مياه الخليج.

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إيران: زوارق للحرس الثوري اعترضت سفينة حربية أمريكية في الخليج
إيران: زوارق للحرس الثوري اعترضت سفينة حربية أمريكية في الخليج

المصدر: أ.ب.

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