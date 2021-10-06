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الملكة إليزبيث الثانية تجذب الأنظار أثناء ترحيبها بالقوات الكندية

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شوهدت الملكة إليزابيث الثانية يوم الأربعاء 6 أكتوبر مع عسكريي القوات الكندية التي كانت تحرس منزلها في قلعة ويندزر.

وقدمت الملكة سيفا ثمينا (يسمى بسيف النقيب العام أو Captain General's Sword) للجنود.

وجاء لقاء إليزابيث الثانية مع القوات ضمن فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس العناصر النظامية للجيش الكندي في مرحلة ما بعد الكونفدرالية.

المصدر: أ.ب.

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