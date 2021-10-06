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هبوط عامودي لمقاتلة إف-35 الأمريكية على متن حاملة طائرات يابانية

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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات لعملية هي الأولى من نوعها لمقاتلة F-35B Lightning II على متن حاملة مروحيات "جي اس إيزومو" اليابانية.

ونفذت إحدى المقاتلات أثناء العمليات هبوطا عاموديا ناجحا.

المصدر: twitter.com/DVIDSHub + t.me/new_militarycolumnist

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