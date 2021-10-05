فرقاطة "غرومكي" الروسية تنفذ رمايات صاروخية ومدفعية في بحر اليابان

نفذت فرقاطة "غرومكي" الروسية رمايات صاروخية ومدفعية في بحر اليابان بنجاح وضربت أثناءها صاروخ "مالاخيت" المجنح بصاروخ مضاد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

Корвет Тихоокеанского флота «Громкий» успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в ходе учения в Японском море. Расчёты противовоздушной обороны корабля своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили крылатую ракету-мишень «Малахит», выпущенную в рамках учения экипажем малого ракетного корабля «Разлив». Учебная цель была поражена ракетами зенитного ракетного комплекса «Редут» и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190.