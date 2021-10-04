بالفيديو.. الجيش البريطاني يوظف عسكرييه كسائقي شاحنات الوقود
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بدأ عسكريون بريطانيون في توصيل الوقود إلى محطات الوقود بعد أن عطل نقص سائقي الشاحنات الإمدادات لأكثر من أسبوع وظهرت طوابير طويلة قرب محطات الوقود في أنحاء بريطانيا.
وقالت الحكومة إنه تم نشر حوالي 200 من العسكريين لإيصال الوقود يوم الاثنين 4 أكتوبر بعد خضوعهم للتدريب في مستودعات الوقود التجارية الأسبوع الماضي.
المصدر: أ.ب.
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