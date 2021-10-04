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بالفيديو.. الجيش البريطاني يوظف عسكرييه كسائقي شاحنات الوقود

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بدأ عسكريون بريطانيون في توصيل الوقود إلى محطات الوقود بعد أن عطل نقص سائقي الشاحنات الإمدادات لأكثر من أسبوع وظهرت طوابير طويلة قرب محطات الوقود في أنحاء بريطانيا.

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وقالت الحكومة إنه تم نشر حوالي 200 من العسكريين لإيصال الوقود يوم الاثنين 4 أكتوبر بعد خضوعهم للتدريب في مستودعات الوقود التجارية الأسبوع الماضي.

المصدر: أ.ب.

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