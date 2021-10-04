بالفيديو.. مراسم افتتاح أولى مناورات عسكرية روسية جزائرية مشتركة في أوسيتيا الشمالية

شهد ميدان تارسكويه في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية مراسم افتتاح أولى المناورات العسكرية الروسية الجزائرية المشتركة.

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ووصل جنود من الجيش الجزائري،الخميس الماضي، إلى مطار المنطقة العسكرية الجنوبية في أوسيتيا الشمالية بروسيا للمشاركة في أول مناورات تكتيكية روسية جزائرية مشتركة.

وستنظم المناورات في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر، وسيشارك فيها حوالي 80 جنديا روسيا من وحدة المشاة المنتشرة في شمال القوقاز، وحوالي 80 جنديا من القوات المسلحة الجزائرية.

وستحاكي المناورات إجراءات تكتيكية للبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية وكشفها والقضاء عليها، والكشف عن الأجهزة المتفجرة التقليدية وتدميرها، وإجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المباني وعلى الأرض.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية