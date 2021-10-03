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تمثال لفلاحة ترتدي فستانا شفافا يثير جدلا في إيطاليا

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أثار تمثال برونزي لفلاحية ترتدي ثوبًا شفافًا جدلا في المجتمع الإيطالي وسط دعوات إلى إزالته بسبب ملابسها.

وقد أزيح الستار عن التمثال الجديد خلال المراسم الخاصة في 25 سبتمبر بمشاركة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتيفي في مدينة سابري جنوبي إيطاليا وهذا التمثال نصب تكريما لقصيدة تعود إلى القرن الـ19 تروي قصة فلاحة تركت عملها في الحقول لتنضم إلى ثورة عام 1857.

المصدر: وكالات

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