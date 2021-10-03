سفن حربية روسية تحاكي معركة في جزر نائية شمالي البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf3k
أجرت مجموعة القطب الشمالي التابعة للأسطول الشمالي تدريبا تكتيكيا لحماية جزر سيبيريا الجديدة في بحر لابتيف.
ونفذت القوات البحرية إطلاق نار من الرشاشات وقذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية على أهداف تحاكي القوات والمعدات لعدو مفترض.
وفي إطار التدريبات أطلقت أطقم منظومة "بانتسير - إس" للصواريخ والمدافع المضادة للجو النار بنجاح على أهداف ساحلية وجوية.
وشاركت في التدريبات السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" وسفينة الإنزال الثقيلة " غيورغي بوبيدونوسيتس" ومعدات المارينز والمجموعة التكتيكية بالإضافة إلى المروحيات.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.