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مهندسون روس ينجحون في تطوير أول طائرة إنقاذ مسيرة فريدة من نوعها

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نجح مهندسون روس في تطوير واختبار طائرة الإنقاذ مسيرة "Seadrone "سيدرون" الفريدة من نوعها والقادرة على العمل في جميع الأحوال الجوية.

وتُظهر اللقطات اختبار الطائرة المسيرة في الصحراء وفي البحر، حيث خضعت طائرة "سيدرون" باختبار في صحراء دبي في 20 سبتمبر لمقاومة الغبار والرمل.

وبالإضافة إلى ذلك نجحت الطائرة  في العام الماصي في إثبات أدائها في المياه المالحة والرطوبة العالية في بحر كارا، ونجحت أيضا في إجراء عملية رش وإقلاع من سطح الماء.

وقالت الشركة المصنعة إن هذه الطائرة تم تكييفها "لأداء المهام في كل من خطوط العرض القطبية الشمالية وفي إفريقيا والشرق الأوسط، في درجات حرارة تتراوح من 30 درجة تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية فوق الصفر.

المصدر: رابتلي

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