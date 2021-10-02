شاهد.. طرد أحد النواب التونسيين من أمام البرلمان وسط هتافات من المتظاهرين

تُظهر لقطات مصورة يوم الجمعة النائب التونسي محمد القوماني وهو يسير محاطا بعناصر أمنية بين حشود من المتظاهرين بعد منعه من دخول البرلمان في العاصمة التونسية.

ويطالب ما لا يقل عن 80 من أصل 217 نائباً بإعادة افتتاح البرلمان بعد أن علّق الرئيس قيس سعيّد الأنشطة التشريعية يوم 25 يوليو وجرّد النواب من حصانتهم ورواتبهم.

وتفيد التقارير بأن القوماني هو النائب الوحيد الذي استجاب لدعوة الذهاب إلى العمل احتجاجاً على قرار الرئيس التونسي، حيث منعته الشرطة من الدخول إلى المبنى.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم لقرار سعيّد حل البرلمان وعن غضبهم من النواب، حيث وصفوهم بأنهم مليؤون بـ "النفاق والأكاذيب والمسرحيات".

المصدر: رابتلي