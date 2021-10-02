ظهور "جزيرة صغيرة" تشكلت بفعل حمم بركان لا بالما المتدفقة إلى المحيط الأطلسي

تظهر لقطات جديدة التقطتها هيئة المسح الجيولوجي الإسبانية يوم الجمعة توسع رقعة سطح جزيرة لا بالما مع استمرار تدفق الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي وتصلبها عند ملامستها الماء.

وسبق أن شكلت الصهارة الصلبة الناجمة عن حمم بركان "كومبري فييخا" المتدفقة إلى المحيط الأطلسي دلتا أو جزيرة صغيرة يزيد طولها عن 500 متر.

المصدر: AP