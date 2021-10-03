لحظة ارتطام سيارة تسير بسرعة جنونية بعمود وتحولها إلى قطع متطايرة

وثقت كاميرات المراقبة بأحد شوارع موسكو، حادث سير مروع وقع صباح السبت، تمثل في ارتطام سيارة تسير بسرعة كبيرة بعمود في جانب إحدى الطرق.

وقد تسبب اصطدام السيارة وهي من نوع "R8 Audi " في اندلاع النيران فيها وتناثر قطعها ما أدى إلى وفاة السائق.

المصدر: نوفوستي