كاميرا تايم لابس تسجل انفجار أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض في هاواي

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مقطع فيديو بتقنية "تايم لابس" يظهر انفجار وثوران بركان كيلويا، أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض، في إحدى جزر هاواي الأمريكية بالمحيط الهادئ.

وتظهر اللقطات الحمم البركانية وهي تتدفق على سطح الحفرة مع سحب من الدخان الأسود.

الثوران البركاني حصل في منطقة ليست بها منازل.

وفي عام 2018 أدى ثوران بركان كيلويا إلى تدمير أكثر من 700 منزل.

المصدر: AP