شاهد.. رد فعل طفلة بعد نجاتها من حادث كاد أن يكلفها حياتها
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سجلت كاميرا المراقبة نجاة طفلة من سقوط شجرة وعمود في مدينة تشوسوفوي بإقليم بيرم الروسية.
وتمكنت الطفلة من تفادي شجرة وعمود سقطا بقربها بسبب الرياح العاتية.
وأثارت رد فعل الطفلة على نجاتها عواطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث هربت من مكان الحادث وهي ترقص وتفقز فرحا.
المصدر: وكالات
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