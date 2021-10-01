شاهد.. أكبر طائرة برمائية في العالم تظهر قدرتها
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نفذت أكبر طائرة برمائية في العالم صينية الصنع AG600 يوم الخميس تحليقا على هامش معرض الصين الدولي للطيران والفضاء.
وخلال تحليقها عرضت الطائرة قدراتها في إلقاء أطنان من المياه من خلال فتح باب الفتحة أسفلها.
وكانت طائرة AG600 قد نفذت أول تحليقها في عام 2017 ونجحت في الإقلاع من البحر في عام 2020.
المصدر: CCTV
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