الجيش الكوري الجنوبي يظهر مهارته بمناسبة يوم القوات المسلحة
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بمناسبة يوم القوات المسلحة نظم الجيش الكوري الجنوبي التدريبات والعروض الجوية العسكرية واسعة النطاق بمشاركة طائرات ومعدات حربية.
المصدر: AP
بمناسبة يوم القوات المسلحة نظم الجيش الكوري الجنوبي التدريبات والعروض الجوية العسكرية واسعة النطاق بمشاركة طائرات ومعدات حربية.
المصدر: AP
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