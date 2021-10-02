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الجيش الكوري الجنوبي يظهر مهارته بمناسبة يوم القوات المسلحة

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بمناسبة يوم القوات المسلحة نظم الجيش الكوري الجنوبي التدريبات والعروض الجوية العسكرية واسعة النطاق بمشاركة طائرات ومعدات حربية.

المصدر: AP

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