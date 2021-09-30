ملك البحرين وولي عهده يستقبلان وزير الخارجية الإسرائيلي
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استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في العاصمة البحرينية المنامة.
ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بين العاهل البحريني ومسؤول إسرائيلي رفيع منذ توقيع اتفاق التطبيع العام الماضي.
المصدر: وكالات
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