الحمم المتدفقة من بركان لا بالما تشكل دلتا طوله 500 متر

شكلت الصهارة الصلبة الناجمة عن حمم بركان كومبري فييخا المتدفقة إلى المحيط الأطلسي دلتا يزيد طولها عن 500 متر.

وتشكل دلتا الحمم عن طريق تصلب الحمم البركانية عند ملامستها الماء، حيث تجري عملية التبريد والتدمير وبالتالي تستقر هذه الأجزاء في قاع البحر وتشكل سطحًا غير متجانس.

وأعلن مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، جزيرة لا بالما منطقة كوارث، وأطلق حزمة من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية، تضمنت بقيمة 10.5 مليون يورو للعائلات التي خسرت منازلها.

المصدر: وكالات