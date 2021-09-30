الحمم البركانية المتدفقة إلى المحيط الأطلسي توسّع جزيرة لابالما الإسبانية
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تسبب وصول الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي بتمديد سطح جزيرة لاباما الإسبانية لأن الحمم تتصلب عند ملامستها الماء.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحمم المتصلبة قد مددت سطح الجزيرة إلى 500 متر.
وقد تسببت الحمم البركانية المتدفقة من البركان الذي بدأ ثورانه في 19 سبتمبر بإجلاء أكثر من 6000 شخص وتدمير نحو 250 هكتاراً من الأراضي.
المصدر: وكالات
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