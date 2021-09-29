الرئيس التونسي يستقبل أول رئيسة وزراء مكلفة في تاريخ البلاد

نشرت رئاسة الجمهورية التونسية لقطات تظهر لحظة استقبال الرئيس قيس سعيد في مكتبه نجلاء بودن حرم رمضان التي أصبحت اليوم الأربعاء أول امرأة تكلف بتشكيل الحكومة في تاريخ البلاد.

وفي هذه اللقطات يبلغ الرئيس سعيد المكلفة نجلاء بودن حرم رمضان قراره بتشكيلها حكومة جديدة، مبديا تطلعه إلى العمل معها على استئصال الفساد و"الفوضى التي عمّت الدولة في العديد من المؤسسات".

المصدر: RT