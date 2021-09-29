شاهد.. سائق يهدد آخر بسكين في طابور الوقود في لندن

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع الفيديو تظهر سائقا غاضبا يهدد آخر بسكين أمام محطة للوقود في منطقة ويلينغ في جنوب شرق لندن أثناء أزمة نقص الوقود الحالية في المملكة المتحدة.

وتُظهر اللقطات المصورة يوم الثلاثاء رجلا وهو يحاول منع سيارة من المرور حيث يقوم بإلقاء نفسه على غطاء السيارة الأمامي وبعد ذلك يركل باب السائق ويستل السكين.

واستدعيت الشرطة بسبب "بلاغات عن اضطرابات بين اثنين من سائقي السيارات"، دون الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو تحديد مشتبه بهم نظراً لأن السائقين غادرا المكان عندما وصلت الشرطة.

المصدر: رابتلي + وكالات