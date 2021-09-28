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الملايين يشاركون في موكب الأربعين في كربلاء

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شارك نحو 14 مليون زائر في مراسم موكب الأربعين في كربلاء يوم الثلاثاء.

وتجري هذه المراسم في مدينة النجف حيث يقع مرقد الإمام علي والد الإمام الحسين.

ويرتدي المشاركون الثياب السوداء قبل البدء بمسيرة رمزية لمسافة 80 كم نحو مدينة كربلاء المقدسة حيث مرقد الإمام الحسين.

ويشهد الموكب إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الزوار في العراق.

المصدر: رابتلي

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