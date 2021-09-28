اللقطات الأولى لانهيار جسر للمشاة في إقليم بيرم الروسي

لقي شخصان مصرعهما جراء انهيار جسر للمشاة على طريق السيارات الفدرالي "بيرم – يكاتيرينبورغ" في إقليم بيرم الروسي فجر الثلاثاء.

وحسب معلومات أولية فإن سائق الشاحنة القلابة لم يخفض هيكلها إلى المستوى المطلوب، مما أدى إلى اصطدامها بجسر للمشاة وانهياره على الشاحنة وعلى سيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

المصدر: وكالات