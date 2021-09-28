صيادون روس يلتقون بأسرة من الحيتان القاتلة
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رصد مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي التقاء صيادين بأسرة من الحيتان القاتلة بالقرب من سواحل منطقة ماغادان في أقصى الشرق الروسي.
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن عالم الأحياء نيكولاي دوكوتشايف قوله إن نشاط الحيتان القاتلة في هذا المكان يمكن تفسيره بالعدد الكبير من سمك السلمون، لافتا إلى أن الكثير من السلمون الوردي وأسماك "كوهو" جاء هذا العام إلى المنطقة.
وأظهر المشهد هذه الحيتان الكييرة ذات الاسم المخيف وهي تسبح قرب قوارب الصيادين وتستعرض مهاراتها كما لو كانت حيتانا أليفة مدربة.
المصدر: نوفوستي
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