السيسي يفاجئ الوزراء بطلب خلع الكمامات (فيديو)
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طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء خلع الكمامات خلال التقاط صورة تذكارية، خلال ختام فعاليات افتتاحه لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
وطلب السيسي من الوزراء عدم التقاط الصورة التذكارية بالكمامات، حيث التفت إليهم وطلب منهم خلع الكمامة.
المصدر: صدى البلد
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