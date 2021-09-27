لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه
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رصدت لقطات جوية تدفقا مدمرا لنهر الحمم البركانية المنبثقة من بركان "كومبري فييخا" في جزر الكناري الإسبانية وانتشاره في جزيرة لا بالما.
ويستمر البركان في إطلاق الرماد والحمم البركانية بعد أسبوع من بدء ثورانه، حيث حذر العلماء يوم السبت من فتح فوهة بركانية أخرى، مما قد يعرض السكان لأخطار جديدة محتملة.
المصدر: AP
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