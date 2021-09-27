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أنهار من الحمم تتدفق من بركان "كومبري فييخا" مع اشتداد ثورانه لليوم الثامن على التوالي

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يواصل بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لا بالما الإسبانية ثورانه لليوم الثامن على التوالي حيث رصدت الكاميرات تصاعد الحمم البركانية من فوهته صباح الأحد.

ودخل البركان منذ يومين مرحلة انفجار جديدة، حيث أعلن معهد جزر الكناري للبراكين انفتاح منفذ جديد للانبعاثات غربي الفوهة الرئيسية.

المصدر: AP + وكالات

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