أنهار من الحمم تتدفق من بركان "كومبري فييخا" مع اشتداد ثورانه لليوم الثامن على التوالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdm8
يواصل بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لا بالما الإسبانية ثورانه لليوم الثامن على التوالي حيث رصدت الكاميرات تصاعد الحمم البركانية من فوهته صباح الأحد.
ودخل البركان منذ يومين مرحلة انفجار جديدة، حيث أعلن معهد جزر الكناري للبراكين انفتاح منفذ جديد للانبعاثات غربي الفوهة الرئيسية.
المصدر: AP + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.