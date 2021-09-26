مشاهد تحبس الأنفاس لتحطم برج كنيسة بسبب سيل الحمم البركانية بجزيرة لا بالما الإسبانية
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بث تلفزيون محلي في جزر الكناري اليوم الأحد مشاهد صادمة من مدينة تودوك جنوب غرب جزيرة لا بالما حيث تحطم برج كنيسة محلية بعد وصول سيل الحمم البركانية إليها.
وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن الحمم البركانية دمرت حتى الآن أكثر من 430 مبنى وأدت إلى إجلاء أكثر من 6000 شخص في لا بالما، وذلك منذ بدء ثوران بركان "كومبري فييخا" الأحد الماضي 19 سبتمبر.
المصدر: أ.ب.
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