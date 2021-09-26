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المرشح لمنصب مستشار ألمانيا أرمين لاشيت يرتكب خطأ فاضحا أثناء اقتراعه

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أدلى أرمين لاشيت المرشح لمنصب مستشار ألمانيا بصوته في انتخابات البوندستاغ اليوم الأحد 26 سبتمبر في مدينة آخن، وأظهر فيديو أنه وقف لفترة في طابور الناخبين.

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وأظهر الفيديو أيضا أن لاشيت طوى ورقة الاقتراع بشكل غير صحيح عند التصويت في انتخابات البوندستاغ، حتى أصبح واضحا لصالح من منح صوته.

المصدر: RT 

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