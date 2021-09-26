المرشح لمنصب مستشار ألمانيا أرمين لاشيت يرتكب خطأ فاضحا أثناء اقتراعه
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أدلى أرمين لاشيت المرشح لمنصب مستشار ألمانيا بصوته في انتخابات البوندستاغ اليوم الأحد 26 سبتمبر في مدينة آخن، وأظهر فيديو أنه وقف لفترة في طابور الناخبين.
وأظهر الفيديو أيضا أن لاشيت طوى ورقة الاقتراع بشكل غير صحيح عند التصويت في انتخابات البوندستاغ، حتى أصبح واضحا لصالح من منح صوته.
المصدر: RT
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