سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو
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خلال إجازته في سيبيريا بات الرئيس بات فلاديمير بوتين ليلته في خيمة نصبت داخلها لوحة فنية لموقد أثارت سخرية وزير الدفاع المرافق له سيرغي شويغو
رد بوتين على ضحك شويغو بالقول إن هذه اللوحة تعطي الشعور بالدفء، لكن برد سيبيريا القارس سرعان ما دفع إلى الانتقال إلى جوار موقد نار حقيقية.
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