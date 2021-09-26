سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع
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نشر الكرملين مقطع فيديو يظهر الرئيس فلاديمبر بوتين وهو يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو، وذلك خلال إجازة قضياها في سيبيريا.
المصدر: RT
نشر الكرملين مقطع فيديو يظهر الرئيس فلاديمبر بوتين وهو يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو، وذلك خلال إجازة قضياها في سيبيريا.
المصدر: RT
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