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سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع

فيديوهات

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نشر الكرملين مقطع فيديو يظهر الرئيس فلاديمبر بوتين وهو يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو، وذلك خلال إجازة قضياها في سيبيريا.

المصدر: RT

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