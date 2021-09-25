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أستراليا.. تحليق منخفض ومناورة خطيرة جدا بين ناطحات السحاب لطائرة نقل عسكرية ثقيلة

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أستراليا.. تحليق منخفض ومناورة خطيرة جدا بين ناطحات السحاب لطائرة نقل عسكرية ثقيلة
أستراليا.. تحليق على ارتفاع عدة أمتار لطائرة نقل عسكرية في بريسبن
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من مدينة بريسبن الأسترالية حيث نفذت طائرة نقل عسكرية "C-17" تحليقا لافتا على ارتفاع عدة أمتار أثناء الاستعدادات لفعاليات اليوم السبت الاحتفالية

يذكر أن بريسبن تشهد اليوم السبت فعاليات مهرجان "Sunsuper Riverfire".

المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

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