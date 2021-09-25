أستراليا.. تحليق منخفض ومناورة خطيرة جدا بين ناطحات السحاب لطائرة نقل عسكرية ثقيلة

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من مدينة بريسبن الأسترالية حيث نفذت طائرة نقل عسكرية "C-17" تحليقا لافتا على ارتفاع عدة أمتار أثناء الاستعدادات لفعاليات اليوم السبت الاحتفالية

No, no, no, just no. Royal Australian Air Force jet weaves through the skyscrapers of downtown Brisbane, on purpose. It was a rehearsal for an air show, causing immediate flashbacks to 9/11. pic.twitter.com/oR8NwIW5Yp — Mike Sington (@MikeSington) September 24, 2021

يذكر أن بريسبن تشهد اليوم السبت فعاليات مهرجان "Sunsuper Riverfire".

المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي