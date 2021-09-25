بالفيديو.. أمطار غزيرة تدمر طرقا في جمهورية داغستان الروسية

أظهرت فيديوهات من جمهورية داغستان الروسية دمارا كبيرا خلفته الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها، وأغلقت بعض الطرق السريعة في الجمهورية.

المصدر: رابتلي

Из-за проливных дождей в трех горных районах Дагестана: Тляратинском, Цумадинском и Бежтинском участке закрыли часть трасс для движения автомобилей. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. На кадрах, снятых в пятницу, горная река вышла из берегов и грязевым потоком стремится вниз по течению. Вода вплотную подступила к жилым домам и промышленным территориям Цумадинского района. По информации Минтранса Республики Дагестан, на аварийных работах задействованы более 15 единиц тяжелой техники. Движение на поврежденных стихией дорогах восстановят в период с 26 сентября по 1 октября. В республике действует экстренное предупреждение о непогоде: ливни с грозой и усиление ветра до 20 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение в приморских районах Дагестана. По информации СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в пострадавшие районы направлены спасатели "для оценки обстановки и оказания помощи населению". Скопировано со страницы https://www.ruptly.tv/ru/videos/20210924-064-Rossiya--Moshchnie-livni-razrushili-dorogi-v-Dagestane