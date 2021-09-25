 
مباشر

الإعلام التركي ينشر فيديو من مكان اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

فيديوهات

الإعلام التركي ينشر فيديو من مكان اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور
الأتراك ينشرون فيديو من مكان اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd57

نشرت صحيفة "Yeni Safak" التركية على حسابها في تويتر فيديو من مكان اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور اليوم السبت 25 سبتمبر.

إقرأ المزيد
اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور
اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

المصدر: تويتر

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا