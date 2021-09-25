الإعلام التركي ينشر فيديو من مكان اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

نشرت صحيفة "Yeni Safak" التركية على حسابها في تويتر فيديو من مكان اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور اليوم السبت 25 سبتمبر.

Russian, Turkish cargo ships collide in Istanbul's Bosphorus Straithttps://t.co/l297g4gaWgpic.twitter.com/MphXITRojX — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) September 25, 2021

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المصدر: تويتر