مياه الأمطار تغمر طريق سيارات فيدراليا في سوتشي

قالت مديرية الطرق العامة "تشيرنوموري"، إن مياه الأمطار التي هطلت السبت، غمرت طريق السيارات الفيدرالي سوتشي –جوبغا بجنوب روسيا، ما أدى إلى شل حركة المرور.

وأضافت المديرية، في بيانها: "أدت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على سفوح التلال في محلة فاردان في منطقة لازاريفسكي في سوتشي صباح اليوم السبت، إلى انجرافها من ارتفاعات عالية عبر الشوارع المجاورة إلى طريق الطريق السيارات الفيدرالي، وهو ما تسبب بتعطيل حركة المرور هناك".

ووفقا للمديرية، أخذ منسوب المياه يرتفع تدريجيا، وبحلول الصباح أصبحت حركة المرور على الطريق صعبة للغاية.

المصدر: نوفوستي