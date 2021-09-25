احتجاج صيادي السمك في فرنسا على مشروع للطاقة البديلة
Sputnik
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قام مئات من صيادي السمك في فرنسا بإلقاء الأسماك على أبواب المباني الإدارية في فرنسا.
ويقول الصيادون إنهم بهذا الشكل يحتجون على مشاريع مزارع الرياح البحرية لأنها تهدد مناطق الصيد وكذلك التنوع البيولوجي البحري.
وتخطط السلطات الفرنسية لبناء ثماني محطات لإنتاج الطاقة من الرياح في نورماندي بحلول عام 2028.
المصدر: RT
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