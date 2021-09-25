 
مباشر

احتجاج صيادي السمك في فرنسا على مشروع للطاقة البديلة

فيديوهات

احتجاج صيادي السمك في فرنسا على مشروع للطاقة البديلة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd39

قام مئات من صيادي السمك في فرنسا بإلقاء الأسماك على أبواب المباني الإدارية في فرنسا.

ويقول الصيادون إنهم بهذا الشكل يحتجون على مشاريع مزارع الرياح البحرية لأنها تهدد مناطق الصيد وكذلك التنوع البيولوجي البحري.

وتخطط السلطات الفرنسية لبناء ثماني محطات لإنتاج الطاقة من الرياح في نورماندي بحلول عام 2028.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا