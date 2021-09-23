بالفيديو.. شاب يسرق علم السعودية للاحتفال به

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة قيام شاب سعودي بسرقة علم بلاده من أحد المباني ليحتفل به.

ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شاب سعودي ينزل من سيارته أمام أحد المباني، ليسرق علم بلاده، ومعه زملاؤه الذين دخلوا في نوبة من الضحك.

وتوجه الشاب السعودي إلى أحد المباني أو الدور السعودية التي كان معلقا عليها علم المملكة، وسرقه، مسرعا، حيث عاد إلى السيارة، وفر هاربا.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي