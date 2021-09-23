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سائقون يقفون بسياراتهم على طريق سريع لأداء التحية لعسكري أمريكي قتل في أفغانستان

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سائقون يقفون بسياراتهم على طريق سريع لأداء التحية لعسكري أمريكي قتل في أفغانستان
الصورة من "تويتر"
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أوقف سائقون سياراتهم على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء مرور تحية لموكب جثمان العنصر في البحرية الأمريكية ديلان ميرولا الذي قتل بتفجير انتحاري في كابل في 26 أغسطس.

المصدر: RT

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