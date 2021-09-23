سائقون يقفون بسياراتهم على طريق سريع لأداء التحية لعسكري أمريكي قتل في أفغانستان

أوقف سائقون سياراتهم على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء مرور تحية لموكب جثمان العنصر في البحرية الأمريكية ديلان ميرولا الذي قتل بتفجير انتحاري في كابل في 26 أغسطس.

Conductores que circulaban por una autopista de California se bajan de sus vehículos para mostrar sus respetos al marine Dylan Merola, asesinado en el atentado suicida de Kabul pic.twitter.com/rRbEOIFxlN — 6w (@6w_es) September 23, 2021

المصدر: RT