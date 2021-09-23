تدريبات ميدانية لمنظومة "باستيون" الصاروخية في القرم

قال مصدر في أسطول البحر الأسود الروسي، إنه تم تنفيذ عمليات رمي تدريبية لصواريخ من مجمعات "باستيون" الخاصة بحماية السواحل في شبه جزيرة القرم.

وذكر المصدر، أن مجمعات "باستيون" الساحلية في شبه جزيرة القرم، استهدفت بصواريخ مضادة للسفن، بعض الأهداف البحرية في البحر الأسود.

ومنظومة "باستيون"، وفقا لترتيب الناتو: SSC-5، هي نظام دفاعي صاروخي ساحلي محمول على شاحنات، وهو مخصص للتصدي وتدمير، لمختلف أنواع سفن السطح بما في ذلك حاملات الطائرات، ويمكنه العمل في ظروف التشويش والاعاقة الالكترونية المكثفة.

المصدر: نوفوستي