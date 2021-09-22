مناورات عسكرية واسعة بمشاركة أمريكية في أوكرانيا
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انطلقت بداية هذا الأسبوع في منطقة لفوف غرب أوكرانيا مناورات عسكرية دولية واسعة، وذلك بمشاركة قوات أمريكية، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
المصدر: أ.ب
انطلقت بداية هذا الأسبوع في منطقة لفوف غرب أوكرانيا مناورات عسكرية دولية واسعة، وذلك بمشاركة قوات أمريكية، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
المصدر: أ.ب
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