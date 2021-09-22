مناورات عسكرية واسعة بمشاركة أمريكية في أوكرانيا

انطلقت بداية هذا الأسبوع في منطقة لفوف غرب أوكرانيا مناورات عسكرية دولية واسعة، وذلك بمشاركة قوات أمريكية، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: أ.ب