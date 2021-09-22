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مناورات عسكرية واسعة بمشاركة أمريكية في أوكرانيا

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انطلقت بداية هذا الأسبوع في منطقة لفوف غرب أوكرانيا مناورات عسكرية دولية واسعة، وذلك بمشاركة قوات أمريكية، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: أ.ب

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