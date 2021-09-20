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طالب عراقي يروي شهادته عن الهجوم في جامعة بيرم الروسية

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روى الطالب العراقي بكلية الصيدلة في جامعة بيرم الروسية، أشرف كمال رزوق، شهادته عن الهجوم الدامي الذي استهدف طلابا في الجامعة.

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