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تصريحات الضابط الروسي الذي أصاب مهاجم جامعة بيرم الروسية

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أفاد الضابط في شرطة المرور الروسية، قسطنطين كالينين، أنه تمكن من إلقاء القبض على مطلق النار في جامعة بيرم الحكومية، ووصف بالتفصيل لـRT كيف فعل ذلك.

المصدر: RT

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