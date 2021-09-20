تصريحات الضابط الروسي الذي أصاب مهاجم جامعة بيرم الروسية
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أفاد الضابط في شرطة المرور الروسية، قسطنطين كالينين، أنه تمكن من إلقاء القبض على مطلق النار في جامعة بيرم الحكومية، ووصف بالتفصيل لـRT كيف فعل ذلك.
المصدر: RT
أفاد الضابط في شرطة المرور الروسية، قسطنطين كالينين، أنه تمكن من إلقاء القبض على مطلق النار في جامعة بيرم الحكومية، ووصف بالتفصيل لـRT كيف فعل ذلك.
المصدر: RT
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