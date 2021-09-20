تصريحات الضابط الروسي الذي أصاب مهاجم جامعة بيرم الروسية

أفاد الضابط في شرطة المرور الروسية، قسطنطين كالينين، أنه تمكن من إلقاء القبض على مطلق النار في جامعة بيرم الحكومية، ووصف بالتفصيل لـRT كيف فعل ذلك.

المصدر: RT