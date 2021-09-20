لحظة قفز طلبة من نوافذ المباني خلال هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية
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أظهرت لقطات فيديو لحظة هروب طلبة جامعة بيرم الروسية بعد هجوم مسلح نفذه شخص، حيث سارع الطلبة إلى القفز من نوافذ أحدى مباني الجامعة.
أظهرت لقطات فيديو لحظة هروب طلبة جامعة بيرم الروسية بعد هجوم مسلح نفذه شخص، حيث سارع الطلبة إلى القفز من نوافذ أحدى مباني الجامعة.
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