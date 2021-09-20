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7 مصابين جراء الهجوم المسلح في جامعة بيرم الروسية يتلقون العلاج أحدهم في حالة خطرة

لحظة قفز طلبة من نوافذ المباني خلال هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية

فيديوهات

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أظهرت لقطات فيديو لحظة هروب طلبة جامعة بيرم الروسية بعد هجوم مسلح نفذه شخص، حيث سارع الطلبة إلى القفز من نوافذ أحدى مباني الجامعة.

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