لحظة اطلاق نار استهدف القوات الإسرائيلية في جنين

أطلق مسلحون فلسطينيون النار على القوات الإسرائيلية اليوم الأحد بين بلدتي قباطية والزبابدة جنوب شرق جنين بالضفة الغربية.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر لحظة اطلاق النار، فيما أعلنت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزا بين بلدتي قباطية والزبابدة لتفتيش المركبات.

المصدر: وكالات