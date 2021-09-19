 
مباشر

لحظة اطلاق نار استهدف القوات الإسرائيلية في جنين

فيديوهات

لحظة اطلاق نار استهدف القوات الإسرائيلية في جنين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbo3

أطلق مسلحون فلسطينيون النار على القوات الإسرائيلية اليوم الأحد بين بلدتي قباطية والزبابدة جنوب شرق جنين بالضفة الغربية.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر لحظة اطلاق النار، فيما أعلنت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزا بين بلدتي قباطية والزبابدة لتفتيش المركبات.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا