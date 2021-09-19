طوابير شاحنات تمتد لعدة كيلومترات عالقة على الحدود بين باكستان وأفغانستان منذ شهر

أظهرت لقطات التقطت يوم السبت ازدحاما مروريا يمتد لعدة كيلومترات عند معبر طورخام الحدودي الدولي بين باكستان وأفغانستان.

وأظهرت اللقطات سائقي شاحنات محملة بالبضائع وهم عالقين على الحدود الباكستانية الأفغانية منذ 25 يوما.

وتسبب استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان إلى توقف الأعمال التجارية بين البلدين، وإطالة فترات الانتظار عند المعابر الحدودية.

المصدر: رابتلي